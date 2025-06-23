Adu Harta Kekayaan Presiden Donald Trump dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu harta kekayaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan PM Israel Benjamin Netanyahu menarik diketahui. Trump menjadi salah satu politisi terkaya di dunia dengan harta kekayaan miliaran dolar AS dan masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.



Kekayaan Trump didukung bisnis properti, real estate, kripto hingga lisensi global bisnis. Sebam Lisensi nama Trump masih menjadi komoditas yang menguntungkan secara global. Sementara, Netanyahu meskipun tokoh politik kawakan, kekayaannya jauh lebih rendah, di kisaran puluhan juta dolar AS yang disumbang dari gaji dan investasi.



Berikut ini Okezone rangkum adu harta kekayaan Presiden Donald Trump dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, Jakarta, Senin (23/6/2025).



Adu Kekayaan Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu



1. Donald Trump



Harta kekayaan Donald Trump menurut data Forbes mencapai USD5,2 miliar atau setara Rp85,7 triliun (kurs Rp16.499 per USD). Harta kekayaan Donald Trump melonjak tajam jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai USD2,3 miliar.



Presiden AS tersebut diketahui telah melaporkan pendapatan lebih dari USD600 juta atau sekitar Rp9,75 triliun dari kripto, klub golf, lisensi, dan usaha lainnya dalam laporan pengungkapan keuangan publik yang dirilis pada hari Jumat 13 Juni 2025.



Koin meme Trump, yang dikenal sebagai $TRUMP dilaporkan telah menghasilkan sekitar USD320 juta dalam bentuk biaya, meskipun distribusi pendapatan ini antara entitas dan mitra yang dikendalikan Trump masih dirahasiakan. Di luar koin meme, keluarga Trump telah memperoleh lebih dari USD400 juta dari World Liberty Financial, sebuah perusahaan keuangan terdesentralisasi.



Pengungkapan tersebut secara khusus mencatat Trump menerima USD57,35 juta dari penjualan token yang terkait dengan World Liberty, dan ia memegang 15,75 miliar token tata kelola dalam usaha tersebut. Laporan tersebut mencakup tahun kalender 2024 menunjukkan Trump memegang aset senilai USD1,6 miliar.



Selain itu, Trump juga diketahui mempunyai bisnis real estate seperti hotel mewah, perkantoran hingga resort.