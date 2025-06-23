Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Lengkap Jenis Usaha Koperasi Merah Putih: Simpan Pinjam, Jasa Logistik hingga Kripto

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:02 WIB
Daftar Lengkap Jenis Usaha Koperasi Merah Putih: Simpan Pinjam, Jasa Logistik hingga Kripto
Daftar Lengkap Jenis Usaha Koperasi Merah Putih: Simpan Pinjam, Jasa Logistik hingga Kripto (Foto: Freepik)
JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi desa merah putih akan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Beberapa jenis usaha mulai dari simpan pinjam, kegiatan perdagangan, hingga jasa angkutan logistik disiapkan.

Ferry berharap koperasi desa merah putih ini dapat mendorong perputaran ekonomi di desa. Sebab, pemerintah melalui perbankan akan mengucurkan hingga Rp5 miliar per koperasi, targetnya ada 80 ribu koperasi merah putih yang terbentuk di seluruh Indonesia.

1. Koperasi Merah Putih Bersaing dengan Pinjol hingga Rentenir

Menurutnya, kehadiran koperasi desa merah putih ini akan bersaing dengan praktik-praktik pinjaman online dan rentenir, hingga memutus calo atau perantara yang kerap banyak mengambil keuntungan dari kegiatan pertanian di desa.

"Desa menjadi tempat maraknya praktik rentenir, pinjaman online, dan menjadi tempat tengkulak, middle man atau perantara yang mengambil terlalu banyak keuntungan dari panjang mata rantai distribusi," ujarnya dalam acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang diselenggarakan oleh BPP HIPMI di Jakarta, Senin (23/6/2025).

 

