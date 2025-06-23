Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

150 Ribu Rumah Ramah Lingkungan Disiapkan, Tekan Emisi hingga 2.425 Ton 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |18:17 WIB
150 Ribu Rumah Ramah Lingkungan Disiapkan, Tekan Emisi hingga 2.425 Ton 
BTN pun berkolaborasi dengan United Nations Environment Programme Financial Initiative (UNEP FI) untuk memacu implementasi Rumah Rendah Emisi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berupaya menekan sebanyak mungkin emisi karbon, salah satunya di sektor properti. Melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, diimplementasikan Rumah Rendah Emisi (RRE) di Indonesia. 

BTN pun berkolaborasi dengan United Nations Environment Programme Financial Initiative (UNEP FI) untuk memacu implementasi Rumah Rendah Emisi. Langkah strategis tersebut dilakukan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yakni perumahan nasional dan ekonomi hijau.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, sektor perumahan dapat menjadi kekuatan utama dalam mencapai target net zero emission Indonesia pada 2060, sekaligus memperluas akses perumahan layak dan ramah lingkungan bagi masyarakat. BTN juga berkomitmen menjadi pelopor dan penggerak pembiayaan hijau di sektor perumahan. 

"Kolaborasi dengan UNEP FI ini akan mempercepat financial transition Indonesia ke ekonomi hijau dari perumahan," ujarnya, Senin (23/6/2025). 

Tahun ini BTN menargetkan pembangunan 10.000 unit rumah rendah emisi pada 2025. Target tersebut menjadi bagian dari roadmap 150.000 unit rumah rendah emisi hingga 2029. 

Pada tahun ini, rumah rendah emisi merupakan hunian dengan minimal 15% material ramah lingkungan. Pada 2029 nanti, penggunaan material ramah lingkungan pada rumah rendah emisi juga ditargetkan. naik menjadi 30%. 

 

