Apakah Tarif Listrik Resmi Naik Juli 2025? Ini Faktanya

JAKARTA - Apakah tarif listrik resmi naik Juli 2025? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan tarif listrik secara nasional mulai Juli 2025.

Lantas, apakah tarif listrik resmi naik pada bulan Juli 2025? Ini faktanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III atau periode Juli–September 2025 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan alias tetap.

1. Tarif Listrik Juli

Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan, kebijakan tarif tetap ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat luas dalam menjalankan aktivitasnya tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi biaya listrik yang dapat memengaruhi biaya produksi dan daya beli.

"Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, kuartal III-2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah," ujar Jisman di Jakarta.