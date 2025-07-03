Nimati Keseruan Libur Sekolah di Bandara InJourney Airports, Hanya Sampai 31 Juli 2025!

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menghadirkan keseruan di bandara-bandara pada periode libur sekolah Juni - Juli 2025. (Foto: dok AP)

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menghadirkan keseruan di bandara-bandara pada periode libur sekolah Juni - Juli 2025 melalui program Perjalanan Nyaman, Liburan Happy Sepenuh Hati.

Program customer experience ini berlangsung hingga 31 Juli 2025 untuk memberikan pengalaman perjalanan udara yang ramah keluarga, penuh keceriaan dan kemeriahan di bandara

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan bandara berperan penting dalam setiap perjalanan udara masyarakat termasuk dalam musim libur sekolah.

“Perjalanan udara pada musim libur sekolah pada Juni - Juli sebagian besar dilakukan oleh keluarga bersama anak-anak dengan tujuan berlibur," ujarnya.

Dia menegaskna, penting bagi InJourney Airports sebagai operator 37 bandara untuk dapat turut mendukung kenyamanan keluarga saat melakukan perjalanan liburan, sejak langkah pertama di bandara hingga kembali pulang.

“Melalui program aktivasi, anak-anak dan keluarga dapat merasakan suasana liburan lebih awal di bandara sebelum mereka tiba di destinasi wisata. Tentunya, InJourney Airports juga memastikan seluruh proses keberangkatan dan kedatangan di bandara berjalan baik dan efisien bagi penumpang,” katanya.