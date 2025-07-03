Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Revisi Asumsi Makro 2025 Disepakati, Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,7 Persen 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |23:16 WIB
Revisi Asumsi Makro 2025 Disepakati, Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,7 Persen 
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RItelah resmi menyepakati asumsi makro ekonomi Indonesia untuk semester II tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Banggar Said Abdullah, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Kamis (3/7/2025).

Dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta persetujuan kepada seluruh anggota Banggar DPR RI.

"Mohon izin minta persetujuan dari bapak ibu sekalian apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui?" tanyanya, yang disambut dengan jawaban serentak "Setuju!" dari para anggota Banggar.

1. APBN 2025 Menantang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rasa terima kasih kepada DPR RI atas pendampingan dalam laporan semester I yang berjalan konstruktif dan positif.

"Bapak-Ibu sekalian dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2025 yang masih berjalan, kami akan terus menjaga secara hati-hati APBN 2025," kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah dinamis serta adanya prioritas-prioritas baru dari Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kinerja ekonomi dan ketahanan negara.

 

1 2
