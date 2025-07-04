Advertisement
HOME FINANCE

HUT ke-79, BNI Hadir Menemani Tiap Langkahmu

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |15:14 WIB
HUT ke-79, BNI Hadir Menemani Tiap Langkahmu
BNI rayakan HUT ke-79 pada 5 Juli 2025 dengan tema Menemani Tiap Langkahmu. (Foto: dok BNI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 pada 5 Juli 2025 dengan tema “Menemani Tiap Langkahmu”, mencerminkan perjalanan panjang BNI dalam mendampingi masyarakat Indonesia di setiap fase kehidupan dan perubahan zaman.

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan menyampaikan bahwa selama 79 tahun, BNI hadir bukan sekadar sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai saksi perjuangan jutaan masyarakat dalam meraih cita-cita lewat kerja keras dan keberanian menghadapi tantangan zaman.

Putrama menjelaskan, bahwa sejak berdiri pada 5 Juli 1946 yang saat itu kondisi negara masih berjuang untuk menyusun pemerintahan yang kuat, seorang patriot bangsa, Margono Djojohadikusumo hadir dengan pikiran yang melampaui zamannya. Dengan balutan kata “Bangsa ini butuh bank sendiri. Bukan hanya untuk menghitung uang, tetapi untuk menyusun harga diri”, ide tersebut berhasil diwujudkan lewat langkah-langkah yang konsisten, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi Integritas.

BNI adalah simbol kedaulatan ekonomi Indonesia kepada dunia. Semangat perjuangan tersebut terus hidup dan menjadi jiwa pelayanan BNI hingga kini.

“Perjuangan itu datang dari berbagai lini. Dari para BNI Hi-Movers seperti satpam yang membuka pintu harapan, teller yang menyambut semangat nasabah, hingga customer service yang mendampingi setiap kebutuhan finansial dengan penuh empati dan ketelitian,” ujar Putrama.

