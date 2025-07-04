Cara Ganti dan Ubah Nomor Rekening BSU di Link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

JAKARTA - Cara ganti dan ubah nomor rekening BSU di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan terus menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh yang memenuhi syarat.

Namun, tak sedikit penerima bantuan mengalami kendala pada nomor rekening yang tidak aktif, salah, atau tidak sesuai.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada penerima BSU untuk mengganti atau mengubah nomor rekening melalui laman resmi yang disediakan.

Salah satu situs resmi yang bisa diakses untuk proses ini adalah (https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengganti atau memperbarui nomor rekening BSU secara mandiri yang dirangkum Okezone, Kamis (3/7/2025):

1. Buka laman resmi: Akses situs (https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id) melalui browser di ponsel atau komputer.