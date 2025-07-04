Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Alami 2,5 Miliar Serangan Siber dalam 2 Minggu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |20:35 WIB
LPS Alami 2,5 Miliar Serangan Siber dalam 2 Minggu
Kepala LPS Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan LPS mengalami lebih dari 2,5 miliar serangan siber dalam dua minggu terakhir. 

Dia juga menyinggung kemungkinan motif di balik serangan tersebut, salah satunya adalah pembukaan pendaftaran Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang baru.

“Dalam dua minggu terakhir itu, 2 miliar setengah lebih serangan ke LPS. Jadi saya bingung, mau ngapain nyerang LPS? Maksudnya kalau nyerang kan BI lebih populer,” ujar Purbaya dalam Temu Media di kantornya, Jumat (4/7/2025).

1. Proses Pemilihan Ketua LPS

Menurutnya, sejumlah pihak menduga serangan itu berkaitan dengan proses pemilihan Ketua Dewan Komisioner LPS yang saat ini tengah berlangsung.

“Kalau nyerang kita, untungnya apa? Teman-teman bikin gini, pasti Pak, ada hubungannya dengan pembukaan pemilihan ketua Dewan Komisioner LPS,” ungkap Purbaya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188394/bank-q7Rl_large.jpg
Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Turun Hampir 5 Juta Efek Dormant
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188334/lps-BmDR_large.jpg
LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175451/lps-TRme_large.jpg
Rencana Anggito Abimanyu Usai Jadi Ketua LPS: Saya Pelajari 1-2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172619/ketua_lps_baru_anggito-8wGs_large.jpg
6 Fakta Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171893/wamenkeu_anggito_jadi_ketua_lps-1cjt_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171816/anggito-dX8o_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement