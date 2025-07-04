LPS Alami 2,5 Miliar Serangan Siber dalam 2 Minggu

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan LPS mengalami lebih dari 2,5 miliar serangan siber dalam dua minggu terakhir.

Dia juga menyinggung kemungkinan motif di balik serangan tersebut, salah satunya adalah pembukaan pendaftaran Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang baru.

“Dalam dua minggu terakhir itu, 2 miliar setengah lebih serangan ke LPS. Jadi saya bingung, mau ngapain nyerang LPS? Maksudnya kalau nyerang kan BI lebih populer,” ujar Purbaya dalam Temu Media di kantornya, Jumat (4/7/2025).

1. Proses Pemilihan Ketua LPS

Menurutnya, sejumlah pihak menduga serangan itu berkaitan dengan proses pemilihan Ketua Dewan Komisioner LPS yang saat ini tengah berlangsung.

“Kalau nyerang kita, untungnya apa? Teman-teman bikin gini, pasti Pak, ada hubungannya dengan pembukaan pemilihan ketua Dewan Komisioner LPS,” ungkap Purbaya.