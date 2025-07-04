Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disetujui Danantara, Ade Armando Jadi Komisaris PLN Nusantara Power 

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |21:37 WIB
Disetujui Danantara, Ade Armando Jadi Komisaris PLN Nusantara Power 
Ade Armando Jadi Komisaris PLN NP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando telah resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

1. Persetujuan Danantara

Vice President Corporate Communication & CSR, Harry Purnomo mengatakan, atas persetujuan Danantara, Kementerian BUMN dan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power (PLN NP) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Kamis, 26 Juni 2025 di Jakarta.

“Kami optimistis penetapan pengurus PLN NP yang telah ditetapkan saat ini mampu memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan,” kata Harry dalam keterangan resmi pada Jumat (4/7/2025).

2. Profil Ade Armando

Ade Armando merupakan seorang seorang dosen, pegiat media sosial, sekaligus politikus kelahiran 24 September 1961 lalu. 

Saat ini ia mengajar di Universitas Pelita Harapan setelah lama berkarir sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). 

Sebelumnya ia pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (2004–2007), Ketua Program S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI (2001–2003), dan Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi Internews (2001–2002).

 

Halaman:
1 2
