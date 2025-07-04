Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ade Armando Jadi Komisaris Anak Usaha PLN, Ini Profilnya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |14:14 WIB
Ade Armando Jadi Komisaris Anak Usaha PLN, Ini Profilnya
Ade Armando yang ditetapkan sebagai komisaris PLN Nusantara Power. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – PLN Nusantara Power mengangkat Ade Armando sebagai salah satu komisaris perusahaan. Keputusan ini diresmikan usai dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Informasi diangkatnya Ade Armando sebagai Komisaris PLN Nusantara Power juga tersebar di media sosial X, Jumat (4/7/2025). Dari surat yang beredar, memang jelas ada nama Ade Armando yang ditetapkan sebagai komisaris.

Dengan perubahan yang dilakukan, maka berikut Direksi dan Komisaris PLN Nusantara Power:

Direksi PLN Nusantara Power:

Direktur Utama Ruly Firmansyah

Direktur Operasi Pembangkit Batubara M. Irwansyah Putra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Teguh Widhi Harsono

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi T.B. Ari Wibawa Mukti

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Dwi Hartono

Direktur Operasi Pembangkit Gas Komang Parmita

Komisaris PLN Nusantara Power:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Edi Srimulyanti

Komisaris Ade Armando

Komisaris Suharyono

Komisaris M. Pradana Indraputra

Komisaris Adam Muhammad

Komisaris Muhammad Syafi'i

Profil Ade Armando

Ade Armando merupakan akademisi kelahiran Jakarta, 24 September 1961, dan beragama Islam. Dia dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Ade Armando adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Mayor Jus Gani dan Juniar Gani.

Orang tuanya berasal dari Minangkabau. Ayahnya pernah menjadi atase di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko dan Filipina di masa Presiden Soekarno. Namun setelah rezim Soekarno runtuh, Mayor Jus Gani harus melepaskan jabatannya dan terpaksa membawa keluarganya merantau ke Malaysia untuk berdagang.

 

Halaman:
1 2
