JAKARTA – PLN Nusantara Power mengangkat Ade Armando sebagai salah satu komisaris perusahaan. Keputusan ini diresmikan usai dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Informasi diangkatnya Ade Armando sebagai Komisaris PLN Nusantara Power juga tersebar di media sosial X, Jumat (4/7/2025). Dari surat yang beredar, memang jelas ada nama Ade Armando yang ditetapkan sebagai komisaris.
Direktur Utama Ruly Firmansyah
Direktur Operasi Pembangkit Batubara M. Irwansyah Putra
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Teguh Widhi Harsono
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi T.B. Ari Wibawa Mukti
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Dwi Hartono
Direktur Operasi Pembangkit Gas Komang Parmita
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Edi Srimulyanti
Komisaris Ade Armando
Komisaris Suharyono
Komisaris M. Pradana Indraputra
Komisaris Adam Muhammad
Komisaris Muhammad Syafi'i
Ade Armando merupakan akademisi kelahiran Jakarta, 24 September 1961, dan beragama Islam. Dia dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Ade Armando adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan Mayor Jus Gani dan Juniar Gani.
Orang tuanya berasal dari Minangkabau. Ayahnya pernah menjadi atase di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko dan Filipina di masa Presiden Soekarno. Namun setelah rezim Soekarno runtuh, Mayor Jus Gani harus melepaskan jabatannya dan terpaksa membawa keluarganya merantau ke Malaysia untuk berdagang.