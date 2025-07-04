Bisnis dan Sumber Kekayaan Desta Mahendra yang Alami Kecelakaan Moge di Lombok

JAKARTA – Bisnis dan sumber kekayaan Desta Mahendra yang alami kecelakaan Moge di Lombok. Kecelakaan terjadi di sebuah tikungan curam saat motor yang dikendarainya kehilangan keseimbangan dan menimpa sebuah motor yang terparkir di pinggir jalan.

Kejadian terekam secara tidak sengaja oleh seorang wisatawan yang sedang merekam pemandangan sekitar.

Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kabar ini menjadi sorotan publik.

Desta dikenal sebagai figur publik yang rendah hati dan penuh humor. Dia tidak hanya aktif di layar kaca.

Desta juga mengembangkan beragam bisnis yang menghasilkan pemasukan yang cukup besar.

Berikut ini adalah rincian lengkap sumber kekayaan Desta Mahendra yang dirangkum Okezone, Kamis (3/7/2025):

1. Presenter Televisi dan Radio

Karier Desta di dunia hiburan dimulai dari radio. Dia dikenal sebagai penyiar Prambors melalui program legendaris Desta dan Gina in the morning. Nama Desta meroket dari nama program radio tersebut.

Hal ini membuatnya menjadi presenter acara televisi nasional, seperti Tonight Show, The Comment, dan berbagai acara live lainnya.

Penghasilan Desta dari 1 episode mencapai puluhan juta rupiah sebagai presenter utama dalam program televisi.