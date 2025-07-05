Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, BEI Lampaui Target 2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |12:05 WIB
Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, BEI Lampaui Target 2025
Jumlah Inverstor BEI Lampaui Target 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan rekor jumlah investor Pasar Modal Indonesia pada Kamis, 3 Juli 2025. Jumlah Single Investor Identification (SID) menembus 17.016.329 atau melampaui target BEI untuk menambah 2 juta investor baru sepanjang 2025.

Kenaikan jumlah investor mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,42% atau bertambah 2.144.690 SID pada 2025, dibandingkan posisi akhir tahun lalu yang tercatat sebanyak 14.871.639 SID.

“Sejak tahun 2020, jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertumbuh pesat,” kata Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Secara historis, jumlah investor pada 2020 baru mencapai 3,8 juta SID. Angka ini melonjak menjadi 7,4 juta SID di tahun 2021 atau naik sebesar 93%.

Pertumbuhan berlanjut pada 2022 dengan peningkatan 38 persen menjadi 10,3 juta SID. Tahun 2023, jumlah investor bertambah 1,9 juta menjadi 12,1 juta SID, dan kembali naik 22,2% menjadi 14,8 juta SID pada 2024.

Jeffrey menuturkan, BEI telah menggelar berbagai upaya edukatif. Sepanjang semester I-2025, BEI telah menyelenggarakan 8.922 kegiatan edukasi keuangan, baik secara daring maupun luring.

Kegiatan itu dilaksanakan melalui Area dan Kantor Perwakilan BEI di berbagai daerah di Indonesia.

Materi edukasi yang diberikan meliputi Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 1 hingga 3, webinar, seminar, hingga workshop yang menyasar berbagai kalangan masyarakat.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, kata Jeffrey, menjadi kunci dalam meningkatkan literasi keuangan nasional.

 

Telusuri berita finance lainnya
