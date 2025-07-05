Anak Haji Isam Beli 15 Persen Saham Jagonya Ayam dari KFC Indonesia

Anak Haji Isam Beli 15 Persen Saham Jagonya Ayam dari KFC Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemilik gerai KFC di Indonesia, menjual 15% saham di PT Jagonya Ayam Indonesia (JAI) kepada anak pengusaha Haji Isam, Liliana Saputri, melalui PT Shankara Fortuna Nusantara (SFN).

"Transaksi penjualan saham milik PT Fast Food Indonesia Tbk senilai Rp54.440.100.000 di PT Jagonya Ayam Indonesia," tulis keterbukaan informasi BEI, Sabtu (5/7/2025).

Nilai transaksi dari penjualan saham tersebut mencapai Rp54,4 miliar atau 41.877 lembar saham Seri A milik FAST di Jagonya Ayam.

Rencana transaksi ini dikaji Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ferdinand, Danar, Ichsan & Rekan. FDI ditunjuk FAST untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi tersebut sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam laporan analisis, FDI menyatakan nilai transaksi tersebut setara dengan 42,62% dari total ekuitas Fast Food Indonesia per 31 Desember 2024, yang tercatat sebesar Rp127,73 miliar.

Karena nilainya melebihi 20% dari ekuitas, maka transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Pemberian pendapat kewajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan OJK.

Menurut Pengamat Pasar Modal Michael Yeoh, sektor F&B memang paling terdampak oleh pelemahan daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

"Selama tiga tahun ke belakang, sektor yang paling kena dampak dari pelemahan demand di dalam negeri adalah F&B," ujarnya.