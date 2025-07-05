Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Anak Haji Isam Beli 15 Persen Saham Jagonya Ayam dari KFC Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |10:56 WIB
Anak Haji Isam Beli 15 Persen Saham Jagonya Ayam dari KFC Indonesia
Anak Haji Isam Beli 15 Persen Saham Jagonya Ayam dari KFC Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemilik gerai KFC di Indonesia, menjual 15% saham di PT Jagonya Ayam Indonesia (JAI) kepada anak pengusaha Haji Isam, Liliana Saputri, melalui PT Shankara Fortuna Nusantara (SFN).

"Transaksi penjualan saham milik PT Fast Food Indonesia Tbk senilai Rp54.440.100.000 di PT Jagonya Ayam Indonesia," tulis keterbukaan informasi BEI, Sabtu (5/7/2025).

Nilai transaksi dari penjualan saham tersebut mencapai Rp54,4 miliar atau 41.877 lembar saham Seri A milik FAST di Jagonya Ayam.

Rencana transaksi ini dikaji Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ferdinand, Danar, Ichsan & Rekan. FDI ditunjuk FAST untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi tersebut sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam laporan analisis, FDI menyatakan nilai transaksi tersebut setara dengan 42,62% dari total ekuitas Fast Food Indonesia per 31 Desember 2024, yang tercatat sebesar Rp127,73 miliar.

Karena nilainya melebihi 20% dari ekuitas, maka transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Pemberian pendapat kewajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan OJK.

Menurut Pengamat Pasar Modal Michael Yeoh, sektor F&B memang paling terdampak oleh pelemahan daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

"Selama tiga tahun ke belakang, sektor yang paling kena dampak dari pelemahan demand di dalam negeri adalah F&B," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/278/3011727/pengelola-kfc-milik-gelael-rugi-rp196-2-miliar-di-kuartal-i-2024-NZMupRWsK0.jpg
Pengelola KFC Milik Gelael Rugi Rp196,2 Miliar di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/31/278/2737727/rugi-kfc-fast-turun-jadi-rp17-16-miliar-aODBenefoa.jpg
Rugi KFC (FAST) Turun Jadi Rp17,16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/02/278/2434295/dulu-untung-kini-kfc-rugi-rp61-miliar-di-kuartal-i-2021-3FVwaQkbZk.jpg
Dulu Untung Kini KFC Rugi Rp61 Miliar di Kuartal I-2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/278/2430687/kfc-rugi-rp377-miliar-sepanjang-tahun-2020-aQ3mG35H36.jpg
KFC Rugi Rp377 Miliar Sepanjang Tahun 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/06/278/2406482/ngutang-rp75-miliar-kfc-adukan-perusahaan-bakrie-ke-bursa-BcwS1WCB9F.jpg
Ngutang Rp75 Miliar, KFC Adukan Perusahaan Bakrie ke Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/27/320/2369432/lika-liku-pemilik-kfc-indonesia-gelael-group-vs-pizza-hut-indonesia-Rsy8QhSHQt.jpg
Lika-liku Pemilik KFC Indonesia, Gelael Group Vs Pizza Hut Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement