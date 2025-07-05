Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Saldo Rekening Masih Kosong Padahal Daftar Penerima BSU 2025 Sudah Keluar

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |00:58 WIB
Ini Penyebab Saldo Rekening Masih Kosong Padahal Daftar Penerima BSU 2025 Sudah Keluar
BSU Belum Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini penyebab saldo rekening masih kosong padahal daftar penerima BSU 2025 sudah keluar. 

Beberapa orang mengaku heran karena saldo rekeningnya tetap tidak ada, meskipun namanya sudah tercantum sebagai penerima.

Jutaan pekerja yang terdaftar masih menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. 

Namun, Tidak semua penerima langsung mendapatkan bantuan BSU senilai Rp600.000 secara bersamaan, menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Inilah informasi yang telah dirangkum oleh Okezone, Jumat (4/7/2025).

1. Kendala Verifikasi Data dan Rekening 

Proses verifikasi dan validasi data yang masih berlangsung merupakan penyebab utama keterlambatan pencairan. 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192910/blt-fc4V_large.jpg
BLT Disalurkan hingga Pukul 24.00, Rp900.000 Langsung Cair di Malam Tahun Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192858/blt-7kzL_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192617/blt-Z6Np_large.jpg
Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement