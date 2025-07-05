Ini Penyebab Saldo Rekening Masih Kosong Padahal Daftar Penerima BSU 2025 Sudah Keluar

JAKARTA - Ini penyebab saldo rekening masih kosong padahal daftar penerima BSU 2025 sudah keluar.

Beberapa orang mengaku heran karena saldo rekeningnya tetap tidak ada, meskipun namanya sudah tercantum sebagai penerima.

Jutaan pekerja yang terdaftar masih menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Namun, Tidak semua penerima langsung mendapatkan bantuan BSU senilai Rp600.000 secara bersamaan, menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Inilah informasi yang telah dirangkum oleh Okezone, Jumat (4/7/2025).

1. Kendala Verifikasi Data dan Rekening

Proses verifikasi dan validasi data yang masih berlangsung merupakan penyebab utama keterlambatan pencairan.