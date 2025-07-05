Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Weekend Produktif, Ayo Ikut Webinar MNC Sekuritas Bahas Ngerti Laba Rugi Biar Tetap Cuan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |12:07 WIB
Weekend Produktif, Ayo Ikut Webinar MNC Sekuritas Bahas Ngerti Laba Rugi Biar Tetap Cuan
MNC Sekuritas Gelar Workshop Investor Pemula Cerdas. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
JAKARTA – MNC Sekuritas membuka kelas webinar online untuk investor pemula pada Sabtu 26 Juli 2025, pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB. Tujuan dari kelas ini adalah memberikan edukasi pasar modal dan menciptakan investor berkualitas di Tanah Air.

Setiap investor tentu berharap untuk berinvestasi di instrumen yang tepat dan menguntungkan. Untuk itu, investor perlu menyusun strategi investasi secara matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satu langkah penting adalah menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kondisi bisnis perusahaan tersebut prospektif.

Laporan keuangan dapat memberikan informasi penting untuk mengoptimalkan investasi di pasar modal. Salah satu contohnya adalah laporan laba rugi. Laporan ini bisa menunjukkan apakah perusahaan terus mencetak keuntungan atau justru mengalami kerugian. Dengan memahaminya, investor bisa menyeleksi saham-saham yang memiliki prospek cerah dan menghindari jebakan dari bisnis yang bermasalah. 

Lantas, bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan tersebut?

Jangan lewatkan kelas webinar online Workshop Investor Pemula Cerdas “Ngerti Laba Rugi Biar Tetap Cuan” pada Sabtu (26/7/2025) pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB bersama Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal, Head of Study Program Digital Accounting & Strategic Corporate Finance Podomoro University Samuel Anindhyo Widhoyoko, serta Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. 

 

