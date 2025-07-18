Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejahatan Siber Intai UMKM, BSSN Ingatkan Jaga Keamanan Data

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:58 WIB
Kejahatan Siber Intai UMKM, BSSN Ingatkan Jaga Keamanan Data
Kejahatan Siber Intai UMKM, BSSN Ingatkan Jaga Keamanan Data (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejahatan siber semakin marak dan perlu diwaspadai dengan ketat. Kini, ancaman siber pun juga menyerang banyak pelaku UMKM dengan kecerdasan buatan (AI) yang bisa mengecoh dan berimbas pada keamanan data.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas mengatakan, era digitalisasi saat ini tentu menjadi wadah yang menguntungkan untuk para pelaku usaha. Namun, perlu diingat dengan adanya ancaman kejahatan siber sehingga penting dengan memahani edukasi dan waspada khususnya para pelaku UMKM ini dengan kemanan data mereka.

“Zaman sekarang pemerintah mempunyai platform percepatan transformasi digital dan ekonomi digital. Semakin digital justru semakin banyak gangguan,” ungkapnya dalam acara Seminar Cyber Security bersama Kadin Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

Dalam acara tersebut, BSSN bersama Kadin Indonesia melakukan diskusi dan rencana implementasi edukasi keamanan siber bagi para pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha bisa bekerja sama mengamankan tekonologi di Indonesia dari para penjahat siber.

“BSSN bersama Kadin Indonesia bisa memberikan literasi pentingnya kemanan siber ke seluruh pengaruh usaha supaya bisnisnya selalu lancar, keuntungan besar, tapi juga harus ingat bahwa di era digital ini perlu sekali sadar dengan keamanan siber,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement