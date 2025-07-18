Kejahatan Siber Intai UMKM, BSSN Ingatkan Jaga Keamanan Data

JAKARTA - Kejahatan siber semakin marak dan perlu diwaspadai dengan ketat. Kini, ancaman siber pun juga menyerang banyak pelaku UMKM dengan kecerdasan buatan (AI) yang bisa mengecoh dan berimbas pada keamanan data.



Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas mengatakan, era digitalisasi saat ini tentu menjadi wadah yang menguntungkan untuk para pelaku usaha. Namun, perlu diingat dengan adanya ancaman kejahatan siber sehingga penting dengan memahani edukasi dan waspada khususnya para pelaku UMKM ini dengan kemanan data mereka.



“Zaman sekarang pemerintah mempunyai platform percepatan transformasi digital dan ekonomi digital. Semakin digital justru semakin banyak gangguan,” ungkapnya dalam acara Seminar Cyber Security bersama Kadin Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).



Dalam acara tersebut, BSSN bersama Kadin Indonesia melakukan diskusi dan rencana implementasi edukasi keamanan siber bagi para pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha bisa bekerja sama mengamankan tekonologi di Indonesia dari para penjahat siber.



“BSSN bersama Kadin Indonesia bisa memberikan literasi pentingnya kemanan siber ke seluruh pengaruh usaha supaya bisnisnya selalu lancar, keuntungan besar, tapi juga harus ingat bahwa di era digital ini perlu sekali sadar dengan keamanan siber,” tambahnya.