Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia Prajogo Pangestu dengan Orang Terkaya Singapura Goh Cheng Liang, Bak Langit dan Bumi!

JAKARTA - Adu kekayaan orang terkaya Indonesia Prajogo Pangestu dengan orang terkaya Singapura Goh Cheng Liang, bak langit dan bumi! Prajogo Pangestu menempati posisi puncak sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2025, sementara Goh Cheng Liang menjadi orang terkaya di Singapura.

Meski sama-sama bergelar orang terkaya dan menjadi miliarder di Asia Tenggara, selisih kekayaan keduanya menunjukkan jurang yang sangat besar.

Lalu berapa harta kekayaan Prajogo Pangestu dan Goh Cheng Liang? Berikut ini perbandingan hartanya berdasarkan data Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD33,3 miliar atau setara Rp543,4 triliun (kurs Rp16.320 per USD).

Lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944 dengan nama Phang Djoen Phen, Prajogo Pangestu dikenal sebagai pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Ia memimpin Grup Barito, yang aktif di sektor petrokimia, energi konvensional, hingga energi terbarukan.

Langkah Prajogo di dunia pasar modal semakin agresif. Dalam dua tahun terakhir, ia membawa sejumlah perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia, termasuk PT Petrindo Jaya Kreasi, Barito Renewables Energy, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). Langkah ini ikut memperkuat posisinya di sektor energi nasional.

Dengan kekayaan sebanyak ini, Prajogo menjadi orang terkaya di Indonesia, mengungguli para taipan lainnya seperti Low Tuck Kwong, Budi Hartono dan Michael Hartono serta Anthoni Salim.