Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia Prajogo Pangestu dengan Orang Terkaya Singapura Goh Cheng Liang, Bak Langit dan Bumi!

Muhammad Aziz , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |21:04 WIB
Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia Prajogo Pangestu dengan Orang Terkaya Singapura Goh Cheng Liang, Bak Langit dan Bumi!
Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia Prajogo Pangestu dengan Orang Terkaya Singapura Goh Cheng Liang, Bak Langit dan Bumi! (Foto: Bloomberg)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan orang terkaya Indonesia Prajogo Pangestu dengan orang terkaya Singapura Goh Cheng Liang, bak langit dan bumi! Prajogo Pangestu menempati posisi puncak sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2025, sementara Goh Cheng Liang menjadi orang terkaya di Singapura.

Meski sama-sama bergelar orang terkaya dan menjadi miliarder di Asia Tenggara, selisih kekayaan keduanya menunjukkan jurang yang sangat besar.

Lalu berapa harta kekayaan Prajogo Pangestu dan Goh Cheng Liang? Berikut ini perbandingan hartanya berdasarkan data Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD33,3 miliar atau setara Rp543,4 triliun (kurs Rp16.320 per USD).

Lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944 dengan nama Phang Djoen Phen, Prajogo Pangestu dikenal sebagai pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Ia memimpin Grup Barito, yang aktif di sektor petrokimia, energi konvensional, hingga energi terbarukan.

Langkah Prajogo di dunia pasar modal semakin agresif. Dalam dua tahun terakhir, ia membawa sejumlah perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia, termasuk PT Petrindo Jaya Kreasi, Barito Renewables Energy, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). Langkah ini ikut memperkuat posisinya di sektor energi nasional.

Dengan kekayaan sebanyak ini, Prajogo menjadi orang terkaya di Indonesia, mengungguli para taipan lainnya seperti Low Tuck Kwong, Budi Hartono dan Michael Hartono serta Anthoni Salim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement