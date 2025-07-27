Peran Penting Media Jaga Kredibilitas Informasi, Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Muda Jadi Konten Kreator Bertanggung Jawab

JAKARTA - CEO iNews Media Group (IMG) Angela Tanoesoedibjo mendorong masyarakat, khususnya generasi muda untuk berperan aktif menjadi konten kreator yang bertanggung jawab dan bijak dalam menyebarkan informasi.



Angela menjelaskan, perkembangan teknologi digital yang pesat dan maraknya platform media sosial membuat masyarakat bisa menjadi konten kreator atau sumber informasi. Namun, informasi tersebut tentu belum bisa dipertanggungjawabkan atas kebenarannya karena belum terverifikasi.



"Kita semua tahu, hari ini siapa pun bisa menjadi sumber informasi. Ini sebenarnya hal yang baik, tapi disisi lain juga banyak disalahgunakan untuk menyebarkan misinformasi," ujar Angela dalam acara RE:START - Home of Indonesia’s Next Global Entrepreneurs di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).



Angela mengakui bahwa di era digital, media sosial menjadi kanal utama konsumsi informasi masyarakat. Namun dia melihat, masih banyak pengguna yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, sehingga mudah terpengaruh oleh konten yang tidak tervalidasi.



"Kami juga aktif melakukan program literasi media, bekerja sama dengan banyak kampus. Tujuannya bukan hanya untuk mendorong konsumsi media yang bijak, tapi juga untuk mendorong generasi muda menjadi content creator yang bertanggung jawab," kata Angela.