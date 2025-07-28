Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam, Bak Langit dan Bumi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |08:34 WIB
Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam, Bak Langit dan Bumi
Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam, Bak Langit dan Bumi (Foto: Prajogo Pangestu/Barito)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan orang terkaya Indonesia vs Vietnam, bak langit dan bumi. Orang terkaya di Indonesia saat ini ditempati Prajogo Pangestu, sementara orang terkaya di Vietnam adalah Pham Nhat Vuong versi Forbes 2025.

Prajogo Pangestu dan Pham Nhat Vuong mempunyai harta kekayaan hingga ratusan triliun Rupiah dari berbagai bisnisnya. Lalu jika dibandingkan, lebih tajir siapa Prajogo Pangestu atau Pham Nhat Vuong?

Berikut ini Okezone sajikan data perbandingan harta kekayaan Prajogo Pangestu dan Pham Nhat Vuong seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Senin (28/7/2025).

1. Prajogo Pangestu

Orang terkaya di Indonesia saat ini adalah Prajogo Pangestu. Dia mempunyai harta kekayaan USD33,3 miliar atau setara Rp543,4 triliun (kurs Rp16.320 per USD) dan menduduki peringkat 59 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

Lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944 dengan nama Phang Djoen Phen, Prajogo Pangestu dikenal sebagai pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol, bahkan pernah menjadi sopir angkot sebelum akhirnya berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Dia pendiri dan pemilik Barito Pacific Group yang bergerak di sektor petrokimia, energi konvensional, hingga energi terbarukan.

Prajogo Pangestu merupakan anak seorang pedagang karet dan memulai bisnis kayunya pada akhir 1970-an.

Perusahaannya Barito Pacific Timber go public pada tahun 1993 dan mengubah namanya menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007. 

Kemudian pada 2007, Barito Pacific mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Langkah Prajogo di dunia pasar modal semakin agresif. Dalam dua tahun terakhir, ia membawa sejumlah perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia, termasuk PT Petrindo Jaya Kreasi, Barito Renewables Energy, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). Langkah ini ikut memperkuat posisinya di sektor energi nasional.

Dengan kekayaan Rp543,4 triliun, Prajogo menjadi orang terkaya di Indonesia, mengungguli para taipan lainnya seperti Low Tuck Kwong, Budi Hartono dan Michael Hartono serta Anthoni Salim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement