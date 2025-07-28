Adu Kekayaan Orang Terkaya Indonesia vs Vietnam, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu harta kekayaan orang terkaya Indonesia vs Vietnam, bak langit dan bumi. Orang terkaya di Indonesia saat ini ditempati Prajogo Pangestu, sementara orang terkaya di Vietnam adalah Pham Nhat Vuong versi Forbes 2025.

Prajogo Pangestu dan Pham Nhat Vuong mempunyai harta kekayaan hingga ratusan triliun Rupiah dari berbagai bisnisnya. Lalu jika dibandingkan, lebih tajir siapa Prajogo Pangestu atau Pham Nhat Vuong?

Berikut ini data perbandingan harta kekayaan Prajogo Pangestu dan Pham Nhat Vuong seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Senin (28/7/2025).

1. Prajogo Pangestu

Orang terkaya di Indonesia saat ini adalah Prajogo Pangestu. Dia mempunyai harta kekayaan USD33,3 miliar atau setara Rp543,4 triliun (kurs Rp16.320 per USD) dan menduduki peringkat 59 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

Lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944 dengan nama Phang Djoen Phen, Prajogo Pangestu dikenal sebagai pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol, bahkan pernah menjadi sopir angkot sebelum akhirnya berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Dia pendiri dan pemilik Barito Pacific Group yang bergerak di sektor petrokimia, energi konvensional, hingga energi terbarukan.

Prajogo Pangestu merupakan anak seorang pedagang karet dan memulai bisnis kayunya pada akhir 1970-an.

Perusahaannya Barito Pacific Timber go public pada tahun 1993 dan mengubah namanya menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007.

Kemudian pada 2007, Barito Pacific mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Langkah Prajogo di dunia pasar modal semakin agresif. Dalam dua tahun terakhir, ia membawa sejumlah perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia, termasuk PT Petrindo Jaya Kreasi, Barito Renewables Energy, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). Langkah ini ikut memperkuat posisinya di sektor energi nasional.

Dengan kekayaan Rp543,4 triliun, Prajogo menjadi orang terkaya di Indonesia, mengungguli para taipan lainnya seperti Low Tuck Kwong, Budi Hartono dan Michael Hartono serta Anthoni Salim.