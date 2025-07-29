Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Selasa Dibuka Menguat ke 7.625, Saham-Saham Ini Cuan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:25 WIB
IHSG Selasa Dibuka Menguat ke 7.625, Saham-Saham Ini Cuan
IHSG Selasa Dibuka Menguat ke 7.625, Saham-Saham Ini Cuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 11,02 poin atau 0,14 persen ke posisi 7.625,79. Namun pada pukul 09.05 WIB, IHSG tercatat turun 0,20 persen atau 14,98 poin ke level 7.599. 

Pada perdagangan hari ini, Jakarta, Selasa (29/7/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,65 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp831,12 miliar dan ditransaksikan sebanyak 109.169 kali. Adapun, sebanyak 196 saham harganya turun, 195 saham harganya naik dan 214 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi turun 0,07 persen, sektor infrastruktur turun 0,08 persen, sektor bahan baku turun 0,03 persen, sektor kesehatan turun 0,27 persen, dan sektor keuangan turun 1,46 persen. Sedangkan sektor teknologi naik 0,13 persen, sektor transportasi naik 0,47 persen, sektor industri naik 0,13 persen, sektor properti naik 0,37 persen, sektor siklikal naik 0,07 persen dan sektor non siklikal naik 0,32 persen.

Tiga saham yang mengisi jajaran top gainers yakni PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) yang naik 33,69 persen ke level Rp250, PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) naik 28,33 persen ke level Rp77 dan PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) naik 24,88 persen ke level Rp1.355.

Sedangkan pada daftar top losers, saham PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) turun 5,96 persen ke level Rp142, PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) turun 3,94 persen ke level Rp244 dan PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) turun 2,97 persen ke level Rp98.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement