IHSG Selasa Dibuka Menguat ke 7.625, Saham-Saham Ini Cuan

, Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:25 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG menguat 11,02 poin atau 0,14 persen ke posisi 7.625,79. Namun pada pukul 09.05 WIB, IHSG tercatat turun 0,20 persen atau 14,98 poin ke level 7.599.

Pada perdagangan hari ini, Jakarta, Selasa (29/7/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,65 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp831,12 miliar dan ditransaksikan sebanyak 109.169 kali. Adapun, sebanyak 196 saham harganya turun, 195 saham harganya naik dan 214 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi turun 0,07 persen, sektor infrastruktur turun 0,08 persen, sektor bahan baku turun 0,03 persen, sektor kesehatan turun 0,27 persen, dan sektor keuangan turun 1,46 persen. Sedangkan sektor teknologi naik 0,13 persen, sektor transportasi naik 0,47 persen, sektor industri naik 0,13 persen, sektor properti naik 0,37 persen, sektor siklikal naik 0,07 persen dan sektor non siklikal naik 0,32 persen.

Tiga saham yang mengisi jajaran top gainers yakni PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) yang naik 33,69 persen ke level Rp250, PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) naik 28,33 persen ke level Rp77 dan PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) naik 24,88 persen ke level Rp1.355.

Sedangkan pada daftar top losers, saham PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) turun 5,96 persen ke level Rp142, PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) turun 3,94 persen ke level Rp244 dan PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) turun 2,97 persen ke level Rp98.

(Dani Jumadil Akhir)