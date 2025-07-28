Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.614

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.614
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat terbatas 0,83 persen ke 7.614 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Senin (28/7/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 382 saham menguat, 260 saham melemah dan 314 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,8 triliun dari 28,1 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 naik 1,10 persen ke 803,22, indeks JII naik 1,37 persen ke 532,38, indeks IDX30 naik 1,16 persen ke 415,53 dan indeks MNC36 naik 1,13 persen ke 319,40.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi naik 1,36 persen, konsumer non siklikal menguat 0,25 persen, konsumer siklikal naik 1,32 persen, keuangan menguat 0,28 persen, infrastruktur naik 2,61 persen, properti naik 1,12 persen, bahan baku naik 2,26 persen, transportasi naik 1,02 persen, industri menguat 0,35 persen, teknologi menguat 0,29 persen, kesehatan turun 0,13 persen.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement