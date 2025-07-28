IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.614

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat terbatas 0,83 persen ke 7.614 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Senin (28/7/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 382 saham menguat, 260 saham melemah dan 314 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,8 triliun dari 28,1 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 naik 1,10 persen ke 803,22, indeks JII naik 1,37 persen ke 532,38, indeks IDX30 naik 1,16 persen ke 415,53 dan indeks MNC36 naik 1,13 persen ke 319,40.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi naik 1,36 persen, konsumer non siklikal menguat 0,25 persen, konsumer siklikal naik 1,32 persen, keuangan menguat 0,28 persen, infrastruktur naik 2,61 persen, properti naik 1,12 persen, bahan baku naik 2,26 persen, transportasi naik 1,02 persen, industri menguat 0,35 persen, teknologi menguat 0,29 persen, kesehatan turun 0,13 persen.