OJK Tetap Bertemu MSCI meski Dirut BEI Mundur

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan tidak terhambat pasca pengunduran diri Iman Rachman dari kursi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, pertemuan yang rencananya berlangsung pada hari Senin mendatang dilakukan bersama jajaran Direksi BEI.

"Tentu yang kemarin, yang hari Senin (jadwal pertemuan dengan MSCI), itu akan tetap kita jalankan. (Bersama) Direksi BEI, dan juga nanti akan penggantinya, Plt. (Pelaksana Tugas Sementara)," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (30/1/2026).

Inarno mengatakan saat ini proses pemilihan Direktur Utama BEI masih terus berlangsung, sambil memainkan peranan dan fungsi oleh Plt. Hal tersebut untuk menunjang kesinambungan operasional perdagangan serta pengambilan keputusan strategis.

Dia menambahkan, penunjukan Plt. Dirut BEI akan sesuai dengan ketentuan AD/ART perusahaan yang berlaku. Salah satu ketentuannya ialah pemilihan Plt. Dirut akan berasal dari jajaran Board of Director (BOD) yang saat ini masih menjabat.

"Sesuai dengan AD/ART yang berlaku, nanti akan ditunjuk oleh Board of Director daripada IDX. Tapi itu sudah ada ketentuannya, tentu agenda yang hari Senin (bertemu MSCI) akan tetap kita jalankan," kata Inarno.