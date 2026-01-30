Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cerita Ketua OJK Baru Tahu Dirut BEI Iman Rachman Mundur Lewat Youtube

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:51 WIB
Cerita Ketua OJK Baru Tahu Dirut BEI Iman Rachman Mundur Lewat Youtube
Cerita Ketua OJK Baru Tahu Dirut BEI Iman Rachman Mundur Lewat Youtube (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengaku baru mengetahui Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur lewat Youtube.

"Baru tadi pagi (tahu kabar Dirut BEI mundur). Saya lihatnya di Youtube. Kalau penyampaian secara langsung mungkin ke Pak Inarno (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK)," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers di Gedung BEI, Jumat (30/1/2026).

Meski demikian, OJK menghargai keputusan yang diambil Iman Rachman yang mengundurkan diri pasca IHSG anjlok 8 persen selama 2 hari dan menyebabkan trading halt pada 28 dan 29 Januari 2026 imbas kebijakan MSCI.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menilai keputusan yang diambil Iman Rachman merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar saham yang bertengger di zona merah sejak dua hari lalu.

"Kami memandang dan menghargai keputusan Pak Iman Rachman, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau atas kondisi pasar saat ini," ujarnya.

OJK memastikan pengunduran diri Iman Rachman tidak mengganggu operasional perdagangan saham di bursa efek. Saat ini OJK masih menyiapkan nama sebagai pelaksana tugas (Plt.) sementara untuk menggantikan Iman Rachman.

 

