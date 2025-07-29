IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.617

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,04 persen atau 3,13 poin ke level 7.617 pada penutupan perdagangan hari ini Selasa (29/7/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 26,53 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp13,70 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,72 juta kali. Adapun, sebanyak 289 saham harganya naik, 305 saham harganya terkoreksi dan 208 saham lainnya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor teknologi naik 1,30 persen, sektor energi naik 1,02 persen, sektor infrastruktur naik 0,67 persen, sektor bahan baku naik 1,75 persen, sektor kesehatan naik 0,85 persen, sektor industri naik 0,35 persen, sektor properti naik 0,56 persen, sektor siklikal naik 0,72 persen, dan sektor non siklikal naik 0,83 persen. Sedangkan sektor transportasi turun 1,00 persen dan sektor keuangan turun 1,49 persen.

2. Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Pulau Subur Tbk (PTPS) naik 25,58 persen ke Rp162, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) naik 25,00 persen ke Rp545 dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) naik 22,03 persen ke Rp144.