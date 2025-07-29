Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno, Bak Langit dan Bumi

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |22:05 WIB
Adu Kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno, Bak Langit dan Bumi
Adu Kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno, Bak Langit dan Bumi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno, bak langit dan bumi. Kedua pemimpin kota metropolitan ini memiliki harta yang terpaut sangat jauh.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono tercatat memiliki kekayaan hingga Rp114,5 miliar, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara Rano Karno yang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, hanya memiliki kekayaan Rp17,06 miliar.

Berikut kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno, bak langit dan bumi yang dikutip dari LHKPN, Selasa (29/7/2025):

Daftar Harta Kekayaan Pramono Anung

A. Tanah dan Bangunan Rp35.427.059.686

1. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/240 m² di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri – Rp1.073.988.000

2. Tanah dan bangunan seluas 2.260 m²/1.200 m² di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri – Rp24.201.933.686

3. Tanah dan bangunan seluas 544 m²/80 m² di Kab/Kota Kediri, hasil sendiri – Rp259.304.000

4. Tanah seluas 1.335 m² di Kab/Kota Buleleng, hasil sendiri – Rp470.000.000

5. Tanah seluas 21.400 m² di Kab/Kota Buleleng, hasil sendiri – Rp3.000.000.000

6. Tanah seluas 14.300 m² di Kab/Kota Buleleng, hasil sendiri – Rp2.500.000.000

7. Tanah seluas 730 m² di Kab/Kota Sleman, hasil sendiri – Rp500.000.000

8. Tanah dan bangunan seluas 201 m²/300 m² di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri – Rp527.939.000

9. Tanah dan bangunan seluas 2.285 m²/390 m² di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri – Rp2.893.895.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp4.244.377.900

1. Mobil, Mini Cooper Sedan tahun 2007, hasil sendiri – Rp175.000.000

2. Mobil, Mitsubishi Outlander Jeep tahun 2013, hasil sendiri – Rp85.000.000

3. Mobil, Toyota Alphard tahun 2023, hasil sendiri – Rp900.000.000

4. Mobil, Mercedes-Benz EQS tahun 2023, hasil sendiri – Rp3.084.377.900

C. Harta Bergerak Lainnya Rp19.135.000.000

D. Surat Berharga Rp37.250.208.528

E. Kas dan Setara Kas Rp19.078.728.915

F. Harta Lainnya Rp0

II. Utang Rp616.875.600

Total harta kekayaan Pramono Anung Rp114.518.499.429. 

 

