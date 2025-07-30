IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 7.549

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir koreksi 0,89 persen ke 7.549,89 pada hari ini, Rabu (30/7/2025).

Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menguat hingga 7.667, meski tekanan jual yang timbul sejak pagi tadi membuat indeks koreksi menyentuh 7.557.

1. Nilai Transaksi

Nilai transaksi menyentuh Rp14,89 triliun, dengan volume 29,91 miliar lembar saham. LQ45, JII, IDX30, dan MNC36 masing-masing turun.

Sektor pemberat datang dari infrastruktur yang turun lebih dari 3 persen, dan keuangan yang turun menembus 2 persen.