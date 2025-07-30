Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Soroti Anak Miskin Hemat Buku

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:59 WIB
Prabowo Soroti Anak Miskin Hemat Buku
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap kebiasaan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa menulis dengan huruf kecil-kecil untuk menghemat buku tulis. 

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menteri lainnya, membahas perkembangan program Sekolah Rakyat Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa 29 Juli 2025 malam.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada tantangan literasi dasar anak-anak, terutama dari keluarga prasejahtera. 

Fenomena hemat buku hingga keterampilan menulis tangan yang mulai ditinggalkan oleh generasi gadget menjadi refleksi atas kesenjangan akses pendidikan dan kebiasaan belajar.

Program Sekolah Rakyat Merah Putih sendiri menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintahan Prabowo untuk mengatasi persoalan kesenjangan pendidikan. 

 

