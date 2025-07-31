IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.484

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir koreksi 0,87 persen ke 7.484 pada hari ini Kamis (31/7/2025).

Sepanjang perdagangan IHSG sempat menguat hingga 7.566, tetapi tak kuasa menahan aksi jual hingga menyentuh 7.476.

1. Nilai Transaksi Saham

Nilai transaksi menyentuh Rp18,06 triliun, dengan volume 40,52 miliar lembar saham.

LQ45 koreksi 0,96 persen ke 790,47, JII melemah 0,58 persen ke 530,84, IDX30 turun 1,03 persen ke 408,97, dan MNC36 melandai 1,24 persen ke 313 26.

Sektor pemberat datang dari infrastruktur turun 3 persen, bahan baku 2,52 persen, transportasi 2,09 persen, dan keuangan 1,2 persen. Sedangkan penopang hanya dari konsumer dan kesehatan.