Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |08:00 WIB
Ternyata Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Ternyata Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 (Foto: PANRB)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap besaran gaji Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu minimal setara gaji terakhir pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Pendanaan gaji dapat berasal dari pos di luar belanja pegawai sesuai aturan. PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas sesuai undang-undang.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh UMP 2025 di beberapa daerah di Indonesia:

Aceh: Rp3.685.615
DKI Jakarta: Rp5.396.761
Jawa Barat: Rp2.191.232
Jawa Timur: Rp2.305.985
Kalimantan Timur: Rp3.579.313
Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
Papua: Rp4.285.850

Jadi, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 bisa menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Perbandingan Gaji PPPK Penuh Waktu

Jika sudah diangkat penuh waktu, gaji PPPK akan menyesuaikan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900
Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200
Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200
Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600
Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900
Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100
Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800
Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400
Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500
Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000
Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000
Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800
Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800
Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500
Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200
Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600
Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000

Gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan, sebab PPPK mendapatkan tunjangan.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169848/pppk-Szuh_large.jpg
Daftar Tunjangan PPPK Paruh Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/622/3169825/pppk-xkCb_large.jpg
Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/622/3163259/pppk-y3MI_large.jpeg
Apakah PPPK Paruh Waktu Dapat Tunjangan? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/622/3161130/pppk-yFWQ_large.jpeg
Kapan Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Cair? Ini Jadwal dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160161/pppk-SZzo_large.jpg
Kerja 4 Jam, Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159313/pppk-3lqj_large.jpeg
Pendaftar CPNS dan PPPK 2024 Tak Lulus Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement