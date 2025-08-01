Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Naik 53 Poin ke Level 7.537

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:04 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik 53 Poin ke Level 7.537
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini berakhir di zona hijau. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini berakhir di zona hijau. Pada sesi terakhir perdagangan hari ini, IHSG naik 53,43 poin atau 0,71% ke 7.537,77.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (1/8/2025), terdapat 382 saham menguat, 266 saham melemah, dan 308 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 27,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,80% ke 796,82, indeks JII naik 1,32% ke 537,84, indeks IDX30 naik 0,80% ke 412,26, dan indeks MNC36 naik 0,87% ke 315,98.

Untuk indeks sektoral, di antaranya energi menguat 0,07%, konsumer non-siklikal menguat 0,45%, konsumer siklikal naik 1,55%, keuangan turun 0,15%, infrastruktur naik 2,90%, properti menguat 0,80%, bahan baku naik 3,01%, transportasi menguat 0,37%, industri melemah 0,48%, teknologi naik 1,33%, kesehatan turun 1,11%.

 

