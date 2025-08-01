Terungkap Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

JAKARTA – Berkut besaran gaji Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu minimal setara gaji terakhir pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Pendanaan gaji dapat berasal dari pos di luar belanja pegawai sesuai aturan. PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas sesuai undang-undang.

1. Gaji PPPK Paruh Waktu

Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh UMP 2025 di beberapa daerah di Indonesia:

Aceh: Rp3.685.615

DKI Jakarta: Rp5.396.761

Jawa Barat: Rp2.191.232

Jawa Timur: Rp2.305.985

Kalimantan Timur: Rp3.579.313

Sulawesi Selatan: Rp3.657.527

Papua: Rp4.285.850

Jadi, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 bisa menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.