HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |05:14 WIB
Terungkap Segini Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Gaji PPPK 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berkut besaran gaji Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu minimal setara gaji terakhir pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Pendanaan gaji dapat berasal dari pos di luar belanja pegawai sesuai aturan. PPPK paruh waktu juga berhak mendapat fasilitas sesuai undang-undang.

1. Gaji PPPK Paruh Waktu

Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh UMP 2025 di beberapa daerah di Indonesia:

Aceh: Rp3.685.615
DKI Jakarta: Rp5.396.761
Jawa Barat: Rp2.191.232
Jawa Timur: Rp2.305.985
Kalimantan Timur: Rp3.579.313
Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
Papua: Rp4.285.850

Jadi, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 bisa menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

 

Halaman:
1 2 3
