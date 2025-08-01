Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Raih Penghargaan The Excellent Performance Life Insurance Company 2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |18:37 WIB
MNC Life Raih Penghargaan The Excellent Performance Life Insurance Company 2025
MNC Life Raih Penghargaan The Excellent Performance Life Insurance Company 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), mencatatkan prestasi membanggakan dalam dunia asuransi jiwa nasional. Pada ajang 26th Infobank Insurance Appreciation 2025, MNC Life meraih penghargaan sebagai “The Excellent Performance Life Insurance Company”, yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Pihaknya sangat bersyukur atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan oleh Infobank.

“Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh insan MNC Life dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi proteksi yang relevan, mudah diakses, dan terpercaya,” ujar Risye saat ditemui di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Acara penghargaan ini dilaksanakan dalam rangkaian NON-BANK FINANCIAL FORUM 2025 bertema “Pengawasan dan Pengaturan untuk Pertumbuhan Industri Asuransi dan Pembiayaan yang Sehat & Berkelanjutan”, yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski. Forum ini turut dihadiri oleh regulator serta ratusan pemimpin perusahaan asuransi dan pembiayaan non-bank di Indonesia.

 

