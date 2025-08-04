Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Diproyeksi Fluktuatif di Tengah Sentimen Global dan Domestik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |08:43 WIB
IHSG Diproyeksi Fluktuatif di Tengah Sentimen Global dan Domestik
IHSG Pekan Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak fluktuatif pada pekan ini (4-8 Agustus 2025). Meskipun IHSG telah menembus level psikologis 7.000, yang menandakan optimisme pasar, investor tetap diimbau untuk waspada.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai beberapa sektor besar, seperti perbankan, menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba, bahkan ada beberapa bank besar yang mengalami penurunan.

"Hal ini menunjukkan adanya slow economic growth, meski masih akan banyak perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya," kata David dalam risetnya, Senin (4/8/2025).

David menegaskan, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat kondisi IHSG yang cenderung overbought setelah mengalami kenaikan 8 persen di bulan Juli. Pada pekan lalu, IHSG ditutup di level 7.537, melemah kurang lebih 0,08 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Pelemahan ini juga ditandai dengan aksi jual (outflow) investor asing yang mencapai Rp16,4 triliun di pasar reguler.

Meski demikian, IHSG tetap menunjukkan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global. Indeks ini sempat menguji level resistansi penting, namun berhasil bertahan di atas level MA20. Ini menandakan optimisme para investor masih kuat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement