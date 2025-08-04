IHSG Diproyeksi Fluktuatif di Tengah Sentimen Global dan Domestik

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak fluktuatif pada pekan ini (4-8 Agustus 2025). Meskipun IHSG telah menembus level psikologis 7.000, yang menandakan optimisme pasar, investor tetap diimbau untuk waspada.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai beberapa sektor besar, seperti perbankan, menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba, bahkan ada beberapa bank besar yang mengalami penurunan.

"Hal ini menunjukkan adanya slow economic growth, meski masih akan banyak perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya," kata David dalam risetnya, Senin (4/8/2025).

David menegaskan, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat kondisi IHSG yang cenderung overbought setelah mengalami kenaikan 8 persen di bulan Juli. Pada pekan lalu, IHSG ditutup di level 7.537, melemah kurang lebih 0,08 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Pelemahan ini juga ditandai dengan aksi jual (outflow) investor asing yang mencapai Rp16,4 triliun di pasar reguler.

Meski demikian, IHSG tetap menunjukkan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global. Indeks ini sempat menguji level resistansi penting, namun berhasil bertahan di atas level MA20. Ini menandakan optimisme para investor masih kuat.