Pertumbuhan Ekonomi RI Semester I-2025 Melambat ke 4,99%

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif sepanjang semester I-2025 mencapai 4,99%. Angka ini menurun bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi semester I-2024 sebesar 5,03%.

Data ini diperoleh dengan menggabungkan pertumbuhan pada kuartal I dan kuartal II 2025, kemudian membandingkannya dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan, pertumbuhan kumulatif ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid di setiap kuartal.

“Jadi, kalau melihat pertumbuhan tadi secara year-on-year 5,12%, kemudian quarter-to-quarter 4,04%, maka kumulatif ekonomi Indonesia pada semester I 2025 itu mencapai 4,99%,” ungkap Edy dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (5/8/2025).

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 sendiri tercatat sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 4,04% secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq).