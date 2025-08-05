Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertumbuhan Ekonomi RI Semester I-2025 Melambat ke 4,99%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |14:23 WIB
Pertumbuhan Ekonomi RI Semester I-2025 Melambat ke 4,99%
Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif sepanjang semester I-2025 mencapai 4,99%. Angka ini menurun bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi semester I-2024 sebesar 5,03%.

Data ini diperoleh dengan menggabungkan pertumbuhan pada kuartal I dan kuartal II 2025, kemudian membandingkannya dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan, pertumbuhan kumulatif ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid di setiap kuartal.

“Jadi, kalau melihat pertumbuhan tadi secara year-on-year 5,12%, kemudian quarter-to-quarter 4,04%, maka kumulatif ekonomi Indonesia pada semester I 2025 itu mencapai 4,99%,” ungkap Edy dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (5/8/2025).

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 sendiri tercatat sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 4,04% secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement