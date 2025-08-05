Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025, Semua Kaget

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:46 WIB
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen. Namun, angka pertumbuhan ekonomi ini memicu keraguan dari sejumlah ekonom. Angka tersebut dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil, mengingat beberapa indikator makro yang justru menunjukkan tren melemah.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengaku kaget dengan data BPS. Pasalnya, proyeksi dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan pertumbuhan di bawah 5 persen.

"Jadi itu menjadi dasar kita menyebutkan, memang enggak mungkin tumbuh dari 5 persen, makanya kita kaget tumbuh di atas 5 persen," kata Tauhid kepada Okezone, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Menurut Tauhid, tren data-data riil seperti penjualan roda dua dan semen, serta indeks PMI, menunjukkan pelemahan. Oleh karena itu, ia memperkirakan pertumbuhan kuartal III 2025 akan lebih rendah, kembali di bawah 5 persen.

"Tahun lalu kan 4,95, dua tahun lalu 4,94 di kuartal ketiga. Ya, itu faktornya ini, tidak ada momentum besar, ya, yang kedua, biasanya belanja pemerintah belum optimal di kuartal ketiga," jelasnya.

Keraguan yang lebih mendalam diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Menurutnya, ada beberapa data BPS yang janggal dan tidak konsisten dengan kondisi lapangan.

 

Halaman:
1 2 3
