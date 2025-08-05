Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Siapkan Stimulus Rp10,8 Triliun di Kuartal III-2025, BSU Cair Lagi?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |19:26 WIB
Sri Mulyani Siapkan Stimulus Rp10,8 Triliun di Kuartal III-2025, BSU Cair Lagi?
Sri Mulyani Siapkan Stimulus Rp10,8 Triliun di Kuartal III-2025, BSU Cair Lagi? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan mengucurkan stimulus ekonomi Rp10,8 triliun pada kuartal III-2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini merupakan bagian dari paket kebijakan yang lebih luas untuk menjaga daya beli, mendukung dunia usaha dan menstabilkan perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, stimulus tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Untuk triwulan ketiga, kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8/2025).

Sri Mulyani menyoroti bahwa percepatan belanja pemerintah akan menjadi salah satu pendorong utama optimisme. Beberapa program yang akan dieksekusi adalah yang pertama Pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak hampir 200 sekolah akan mulai dibangun pada September, dengan proses rehabilitasi dan renovasi yang berlangsung di bulan Juli dan Agustus.

Kemudian ada sektor Perumahan dengan Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ditargetkan bisa mencapai 220.000 unit di kuartal ketiga dan 350.000 unit pada akhir tahun.

Selanjutnya ada Stabilisasi Harga Pangan dengan Bulog telah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp16,6 triliun untuk stabilisasi harga beras dan Rp5 triliun untuk harga jagung. Selain itu, deregulasi pupuk juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Terakhir ada Bantuan Sosial dan Subsidi Upah yakni paket stimulus sebelumnya mencakup penebalan bantuan sosial sebesar Rp11,9 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp10,72 triliun.

Pemerintah juga akan fokus pada perbaikan iklim investasi dan perlindungan industri dalam negeri. Sri Mulyani menyebut, pemerintah akan menggunakan instrumen Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP) jika dibutuhkan untuk melindungi industri manufaktur dari persaingan tidak sehat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177069/airlangga-5KVp_large.jpg
Paket Stimulus Ekonomi Baru Bakal Diumumkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175716/purbaya-Gvru_large.jpg
Purbaya Sebut Ada Stimulus Ekonomi Baru untuk Rakyat, Termasuk Diskon Listrik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175657/bansos-fwrJ_large.png
Stimulus Ekonomi Khusus Masyarakat Miskin Cair Lagi, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171637/menteri_ekonomi-QoxS_large.jpg
Prabowo Tambah Stimulus Ekonomi 8+4+5, Ada Bansos Minyak Goreng hingga Diskon PPN Tiket Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170359/rupiah-1AUG_large.jpg
Program Magang Digaji untuk Fresh Graduate Segera Berlaku, Bisa Dapat Rp5,3 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170113/airlangga-htOB_large.png
Gaji Pekerja Hotel-Kafe Bebas Pajak hingga 2026, Bisa Dapat Bonus Rp400.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement