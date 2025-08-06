Harga Pangan Hari Ini, Beras dan Cabai Turun

Harga sejumlah komoditas seperti beras hingga cabai perlahan turun hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami penurunan. Harga sejumlah komoditas seperti beras hingga cabai perlahan turun hari ini.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Rabu (6/8/2025), harga beras kualitas bawah II turun 0,69% menjadi Rp14.400 per kg. Diikuti beras kualitas medium I turun 0,94% menjadi Rp15.850 per kg.

Beras kualitas medium II juga ikut turun 0,31% menjadi Rp15.850 per kg. Selain itu, beras kualitas super I dan II masing-masing turun 1,74% dan 0,9% menjadi Rp16.950 dan Rp16.550 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk cabai merah besar yang turun 3,78% menjadi Rp45.850 per kg. Kemudian cabai merah keriting turun 5,62% menjadi Rp44.500 per kg. Cabai rawit hijau turun 17,31% menjadi Rp40.850 per kg.

Selanjutnya cabai rawit merah turun hingga 20,63% menjadi Rp49.150 per kg. Harga bawang putih juga turun 3,89% menjadi Rp39.500 per kg. Daging ayam juga turun 5,82% menjadi Rp34.000 per kg.