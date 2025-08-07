JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat dengan 0,57 persen ke level 7.546 pada hari ini, Kamis (7/8/2025).
IHSG melanjutkan perdagangan dengan penguatan 0,79 persen ke 7.562, dengan 257 saham di zona hijau, 117 melemah, dan 582 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp653 juta, dengan volume 855 miliar saham.
Indeks LQ45 naik 1,48 persen ke 801,25, indeks JII naik 2,31 persen ke 534,10, indeks MNC36 naik 0,28 persen ke 316,90, dan IDX30 naik 0,28 persen ke 412,45.
Untuk indeks sektoral seperti energi melemah 0,40 persen, konsumer non siklikal menguat 0,10 persen, konsumer siklikal melemah 0,16 persen, keuangan naik 0,37 persen, infrastruktur menguat 0,84 persen, properti menguat 0,37 persen, bahan baku naik 1,96 persen, transportasi menguat 0,32 persen, industri melemah 0,14 persen, teknologi menguat 0,33 persen, kesehatan melemah 0,68 persen.