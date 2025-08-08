IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.533, Saham-Saham Ini Bikin Cuan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Tercatat, IHSG menguat 43,21 poin atau 0,58 persen ke 7.533,39.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (8/8/2025), terdapat 248 saham menguat, 415 saham melemah dan 293 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,3 triliun dari 30,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,34 persen ke 792,88, indeks JII melemah 0,45 persen ke 527,37, indeks IDX30 melemah 0,31 persen ke 408,89 dan indeks MNC36 melemah 0,18 persen ke 315,12.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi naik 2,27 persen, konsumer non siklikal melemah 0,42 persen, konsumer siklikal melemah 0,42 persen, keuangan menguat 0,60 persen, infrastruktur naik 0,98 persen, properti menguat 0,14 persen, bahan baku melemah 0,15 persen, transportasi menguat 0,55 persen, industri naik 2,20 persen, teknologi turun 2,64 persen, kesehatan melemah 0,30 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Tanah Laut Tbk (INDX) naik 25,33 persen ke Rp94, PT Shield On Service Tbk (SOSS) naik 24,76 persen ke Rp655 dan PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) naik 24,58 persen di Rp294.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) turun 14,89 persen ke Rp1.600, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) turun 14,83 persen ke Rp1.465 dan PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSBC) turun 14,75 persen di Rp370.

