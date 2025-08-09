JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar di perdagangan minggu ini. Hal tersebut seiring melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,06% selama periode 4–8 Agustus 2025.
Peringkat pertama ‘Top 10 Losers’ ditempati oleh saham PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) yang terjun bebas sebesar 17,14%. Harga sahamnya anjlok dari Rp1.225 menjadi Rp1.015 per saham.
Disusul oleh PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang menyusut 15,73% ke Rp1.045 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.240.
1. PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) merosot 17,14% ke Rp1.015
2. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menyusut 15,73% ke Rp1.045
3. PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melemah 15,69% ke Rp430
4. PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) tergelincir 14,38% ke Rp655
5. PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA) tertekan 13,76% ke Rp470