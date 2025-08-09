IHSG Sepekan Turun Tipis ke 7.533, Frekuensi Transaksi Harian Justru Naik 10,9 Persen

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan periode 4–8 Agustus 2025 menurun tipis. Data perdagangan BEI sepekan juga menunjukkan pergerakan bervariasi.

"Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan ini yaitu sebesar 10,92%, menjadi 1,04 juta kali transaksi dari 978 ribu kali transaksi pada pekan lalu," kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (9/8/2025).

IHSG sendiri mengalami perubahan tipis sebesar 0,06%, ditutup pada level 7.533,385 dari 7.537,768 pada pekan sebelumnya.

Selain frekuensi, rata-rata nilai transaksi harian BEI juga meningkat sebesar 6,41%, mencapai Rp17,07 triliun dari Rp16,05 triliun pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan penurunan seperti kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 0,33%, menjadi Rp13.555 triliun dari Rp13.599 triliun.