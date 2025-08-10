Cara Cek Kode Referral BRI BRimo 8 Digit Lengkap dengan Panduan Daftarnya

JAKARTA - Cara cek kode referral BRI BRimo 8 digit lengkap dengan panduan daftarnya. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menghadirkan fitur kode referral 8 digit dalam aplikasi mobile banking BRImo.

Kode ini dapat digunakan oleh pengguna baru untuk mendaftar sekaligus membuka peluang mendapatkan insentif. Meski bersifat opsional, penggunaan kode referral memberikan manfaat tambahan bagi penggunanya.

Kode referral BRImo merupakan kombinasi angka dan huruf sebanyak 8 digit yang berfungsi sebagai alat promosi.

Kode ini biasanya dibagikan oleh pegawai BRI atau pengguna BRImo dalam program ajak teman.

Kode referral saat ini belum tersedia secara umum untuk semua nasabah, melainkan hanya diberikan kepada pegawai BRI sebagai bagian dari penilaian kinerja.

Untuk mengetahui kode referral, masyarakat disarankan menghubungi kantor cabang BRI terdekat atau bertanya langsung kepada petugas.