Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beri Pesan ke Pengusaha, Prabowo: Tak Baik Hidup Makmur tapi Banyak Orang Hidup Susah! 

Rahma Anhar , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |06:11 WIB
Beri Pesan ke Pengusaha, Prabowo: Tak Baik Hidup Makmur tapi Banyak Orang Hidup Susah! 
Presiden Prabowo Beri Pesan ke Pengusaha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pelaku usaha menengah dan besar untuk berhenti berjalan sendiri dan melakukan tindakan konkret. 

Menurutnya, masa depan ekonomi Indonesia hanya dapat dicapai jika dunia usaha saling menopang, terutama dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil serta memberikan bantuan kepada mereka yang tinggal di bawah garis kemiskinan.

Prabowo menyampaikan seruan itu saat memberikan instruksi kepada para pelaku usaha yang tertahan. 

Dengan nada tegas tetapi ramah, ia mengingatkan para pengusaha bahwa kemakmuran sejati tidak akan berarti jika hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang.

Sebagai fondasi ekonomi kuat untuk Prabowo, kesejahteraan rakyat, hanya akan menghasilkan bom waktu sosial jika terjadi kesenjangan. 

Dia mengingatkan bahwa jika masyarakat kelas bawah terus hidup dalam tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, stabilitas negara akan terancam.

 “Tidak baik buat kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera dan makmur, sementara banyak orang hidup susah. Kalau ini dibiarkan, masalah sosial yang tidak diinginkan akan terjadi,” ungkap Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183031/prabowo_subianto-5MB6_large.jpg
Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826/prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530/prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181766/presiden_prabowo-xCWQ_large.jpg
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement