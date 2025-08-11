Beri Pesan ke Pengusaha, Prabowo: Tak Baik Hidup Makmur tapi Banyak Orang Hidup Susah!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pelaku usaha menengah dan besar untuk berhenti berjalan sendiri dan melakukan tindakan konkret.

Menurutnya, masa depan ekonomi Indonesia hanya dapat dicapai jika dunia usaha saling menopang, terutama dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil serta memberikan bantuan kepada mereka yang tinggal di bawah garis kemiskinan.

Prabowo menyampaikan seruan itu saat memberikan instruksi kepada para pelaku usaha yang tertahan.

Dengan nada tegas tetapi ramah, ia mengingatkan para pengusaha bahwa kemakmuran sejati tidak akan berarti jika hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang.

Sebagai fondasi ekonomi kuat untuk Prabowo, kesejahteraan rakyat, hanya akan menghasilkan bom waktu sosial jika terjadi kesenjangan.

Dia mengingatkan bahwa jika masyarakat kelas bawah terus hidup dalam tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, stabilitas negara akan terancam.

“Tidak baik buat kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera dan makmur, sementara banyak orang hidup susah. Kalau ini dibiarkan, masalah sosial yang tidak diinginkan akan terjadi,” ungkap Prabowo.