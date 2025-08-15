Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Effendi Edo, Wali Kota Cirebon yang Jadi Sorotan soal Kenaikan PBB 1.000%

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |23:18 WIB
Segini Harta Kekayaan Effendi Edo, Wali Kota Cirebon yang Jadi Sorotan soal Kenaikan PBB 1.000%
Walikota Cirebon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Effendi Edo, Wali kota Cirebon yang jadi sorotan soal kenaikan PBB 1.000%. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menjadi pusat perhatian publik setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1.000 persen menimbulkan protes warga. 

Di tengah kontroversi tersebut, kekayaan pribadinya yang mencapai Rp8,46 miliar juga turut disorot.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada Jumat, 15 Agustus 2025, Effendi memiliki total aset senilai Rp9,16 miliar. Namun, setelah dikurangi utang sebesar Rp700 juta, kekayaan bersihnya berada di angka Rp8,46 miliar. 

Aset tersebut terdiri dari dua unit tanah dan bangunan di Bandung Barat senilai Rp6,3 miliar, kendaraan bermotor senilai Rp307 juta, harta bergerak lain Rp35 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp2,52 miliar.

Isu kenaikan PBB ini bermula dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang dinilai memberatkan warga.

Paguyuban Pelangi Cirebon menolak kebijakan tersebut dan telah menempuh berbagai cara, mulai dari menyampaikan aspirasi ke DPRD, menggelar aksi, hingga mengirimkan keberatan ke Presiden dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, langkah tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

 

