IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.858 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 31,87 poin atau 0,40 persen ke 7.858 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (22/8/2025).

Pada penutupan perdagangan terdapat 380 saham menguat, 288 saham melemah dan 288 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16 triliun dari 40,7 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Saham Konsolidasi

Indeks LQ45 melemah 0,82 persen ke 822,22, indeks JII melemah 0,50 persen ke 538,90, indeks IDX30 melemah 0,78 persen ke 425,47 dan indeks MNC36 melemah 0,80 persen ke 329,12.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi melemah 0,34 persen, konsumer non siklikal melemah 0,40 persen, konsumer siklikal naik 1,01 persen, keuangan melemah 0,09 persen, infrastruktur melemah 0,24 persen, properti menguat 0,06 persen, bahan baku melemah 0,55 persen, transportasi naik 1,88 persen, industri menguat 0,33 persen, teknologi naik 1,59 persen, kesehatan melemah 0,54 persen.