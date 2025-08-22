Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Pede Pertumbuhan Ekonomi Tembus di Atas 5% pada Akhir Tahun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |14:17 WIB
Gubernur BI Pede Pertumbuhan Ekonomi Tembus di Atas 5% pada Akhir Tahun
Gubernur Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus di atas 5% pada tahun ini. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI pada Jumat (22/8/2025).

"Di sisi pertumbuhan, kami perkirakan tahun ini setelah realisasi pertumbuhan di kuartal 2 kemarin 5,12. Secara keseluruhan kami memperkirakan kisaran pertumbuhan 4,6% dengan kecenderungan tahun ini bisa sekitar 5,1%," kata Perry.

Lebih lanjut, Perry memproyeksikan bahwa tren pertumbuhan positif ini akan berlanjut hingga 2026. Di mana tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam rentang 4,7% hingga 5,5% dengan arah penurunan suku bunga dan ekspansi moneter likuiditas, dengan skenario optimistis mencapai 5,3%.

"Tentu saja itu kami perkirakan juga bisa dicapai dengan sinergitas fiskal, moneter dan juga kebijakan-kebijakan sektor real," lanjutnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Perry juga menyampaikan proyeksi positif terhadap nilai tukar rupiah. Ia menyebutkan bahwa rupiah diperkirakan akan tetap stabil, bahkan cenderung menguat, didukung oleh beberapa faktor.

 

