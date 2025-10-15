Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |15:02 WIB
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
RUPSLB Unilever Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk mengumumkan penunjukan Direktur baru setelah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan dilaksanakannya Paparan Publik (Public Expose) yang digelar di kantor pusat Perseroan di BSD, Tangerang pada Rabu (15/10/2025).

Dalam keputusannya, perseroan menetapkan Hendri Widiarta sebagai Direktur menggantikan Willy Saelan yang mengundurkan diri. Untuk diketahui, Hendri Widiarta sendiri merupakan warga negara Indonesia dengan pengalaman lebih dari 28 tahun dalam memimpin bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di beragam sektor industri.

"Mengangkat Bapak Hendri Widlarta sebagal Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampal dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, dimana usulan ini mengacu berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan," kata Head of Communication Unilever Indonesia, Padwestiana Kristanti.

Disampaikan, sepanjang kariernya, Hendri telah menduduki berbagai posisi senior di lingkup nasional, regional, maupun global, dengan penekanan pada pengembangan budaya organisasi, transformasi organisasi, serta pengelolaan talenta secara strategis.

Pada posisi terakhirnya, ia menjabat sebagai Senior Vice President Human Resources, APAC di B. Braun, perusahaan global di bidang perangkat medis dan farmasi yang berpusat di Jerman, beroperasi di lebih dari 60 negara. 

 

Halaman:
1 2
