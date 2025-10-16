Reaktivasi, Train F Badak LNG Ditargetkan Operasi Oktober 2028

BONTANG - Proses reaktivasi atau pengaktifan kembali salah satu train di kilang gas alam cair (LNG) Badak ditargetkan rampung dan siap operasi pada Oktober 2028. Saat ini, proses reaktivasi tengah di tahapan assesment yang dilaksanakan dari Februari hingga November mendatang.

"Reaktivasi Train F ini karena ada potensi gas masuk lagi di 2027-2028, dari lapangan gas milik ENI. Ini akan positif bagi devisa negara dan bagi Bontang," ungkap Sr. Mgr. Corporate Communication & Services Badak LNG, Busori S, di Bontang, Rabu (15/10/2025).

Proses reaktivasi tersebut dijalankan secara paralel dengan pengembangan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, Kalimantan Timur, yang ditemukan perusahaan migas asal Italia, Eni, dengan perkiraan awal sebanyak 5 triliun cubic feet (Tcf). Biaya reaktivasi diperkirakan mencapai sekitar USD139 juta atau sekira Rp2, 2 triliun (kurs Rp16.000 per USD).

Manajemen Badak LNG mengakui, jadwal reaktivasi yang relatif ketat bukan tanpa tantangan. Selain persoalan teknis, reaktivasi fasilitas yang telah tak dioperasikan sejak 2020 itu juga harus berkompetisi soal sumber daya, vendor, dan pengiriman peralatan di tengah ketatnya bisnis LNG global saat ini. Setidaknya ada 7.200 aset-peralatan yang harus di-asses dan mungkin perlu diganti untuk reaktivasi train F tersebut.

Kendati demikian, dengan kompetensi yang dimiliki, Badak LNG optimistis proses reaktivasi dapat rampung sesuai jadwal. "Yang paling kritikal, jangan sampai upstream sudah jalan tapi train belum ready," tegasnya.

Saat ini, anak usaha Pertamina Hulu Energi tersebut mengoperasikan 2 train, plus 1 train iddle untuk cadangan. Badak LNG memiliki 5 tangki LPG (5x40k m3) , 6 tangki LNG (636k m3) . Kilang LPG kapasitas 1 MMTpa, 8 kilang proses LNG/LPG kapasitas desain 22,5 MMtpa, dan kapasitas penyerapan gas 3.700 MMscfd. Selama 5 dekade beroperasi, Badak LNG telah melakukan pengapalan gas alam cair sebanyak lebih dari 10.000 kargo.