MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya

SURABAYA - MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Galeri Investasi (GI) Syariah BEI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Peresmian sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis Galeri Investasi Syariah BEI UINSA yang ke-9 sejak pertama kali didirikan pada tahun 2016.

Momentum ini memperkuat komitmen GI BEI UINSA dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah di kalangan civitas akademika dan masyarakat luas.

Kepala Pusat Karier UIN Sunan Ampel Surabaya Fatmah mengatakan, relaunching kerja sama Galeri Investasi ini diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya dalam memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa tentang bagaimana pasar modal bisa memberikan akses untuk mahasiswa dalam berinvestasi, baik melalui instrumen reksa dana maupun saham syariah.

“Kami berharap dengan diresmikannya GIS BEI UIN Sunan Ampel bersama MNC Sekuritas dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri pasar modal Indonesia,” ucapnya.

Head of Education and Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan bahwa melalui peresmian ini, MNC Sekuritas telah memiliki total 130 Galeri Investasi, terdiri dari 73 GI Konvensional, 19 GI Syariah, 9 GI Digital, dan 29 GI Edukasi. YTD September 2025, MNC Sekuritas telah menggelar 803 kegiatan edukasi, yang diikuti oleh lebih dari 58 ribu peserta.

“Melalui GI syariah ini, mahasiswa semakin terdorong menjadi investor cerdas dan aktif berkontribusi dalam pertumbuhan pasar modal Indonesia,” ujar Andri.